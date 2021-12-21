Москва, 21 декабря, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва жестоко избили в Москве. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости.

David W. Carmichael Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. 2010

Соловьёва госпитализировали после того, как его избили трое неизвестных. Спортсмен заступился за свою возлюбленную, кёрлингистку Анну Сидорову.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Соловьёв является победителем Олимпийских игр в Сочи (2014 год) в командных соревнованиях, а также серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчане (2018 год). В 2021 году в паре с телеведущей Ксенией Бородиной участвовал в шоу «Ледниковый период».