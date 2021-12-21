Москва, 21 декабря, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Пробки на дорогах Москвы к вечеру вторника, 21 декабря, вновь достигли максимальных десяти баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве

Причинами заторов на дорогах в департаменте назвали предновогоднюю активность граждан, плохие дорожные условия и повышенное количество мелких ДТП, а также «большое число приехавших, в том числе делегаций, из-за которых могут наблюдаться локальные ограничения».

Отмечается, что за обстановкой на дорогах следит Ситуационный центр ЦОДД, а на сложных участках дежурят экипажи дорожного патруля, которые помогают автомобилистам при авариях, попаданиях в снежные заносы или при мелких неисправностях авто.

В департаменте добавили, что более свободно на дорогах станет после 20:30, и рекомендовали автомобилистам отложить поездки до этого времени или воспользоваться городским транспортом.