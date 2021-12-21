Таллин, 21 декабря, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Правительство Эстонии в полном объеме компенсируют потребителям газа расходы на сетевую услугу в период с декабря 2021 до марта 2022 года, а также расширит число семей, которым полагается возмещение роста цен на энергоносители. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров по итогам заседания.

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Отмечается, что компенсация выделяется на покрытие расходов на электричество, газ и центральное отопление. Повышение цены компенсируется в объеме 80%.

По словам премьер-министра Каи Каллас, скачок цен на энергоносители затронул как предприятия, так и сотни тысяч семей: «Из-за чрезвычайно высоких цен на электричество, тепло и газ круг нуждающихся в помощи далеко не ограничивается только малообеспеченными семьями. Поэтому мы решили расширить круг получателей компенсации».

Ходатайствовать о компенсации могут все семьи, доход которых на первого члена семьи ниже 1 126 евро. По оценке министра государственного управления Яака Ааба, число таких семей составляет примерно 380 000, это более 800 000 человек.

Министр отметил, что следующим шагом должно стать быстрое применение инструмента поддержки на практике, над чем и работают все причастные стороны. На данные цели планируется выделить 79 млн евро, которые будут взяты из доходов от торговли квотами на углекислый газ CO2.