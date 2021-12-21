Черкесск, , 19:17 — REGNUM В Карачаево-Черкесии из-за улучшения ситуации по коронавирусу закрыли еще один ковидный госпиталь — в микрорайоне Северный. В республике осталось всего три медорганизации, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. В них проходит лечение 461 человек, сообщили 21 декабря в региональном оперативном штабе.

В больнице Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«Сегодня двух последних пациентов госпиталя в микрорайоне Северный Черкесска перевели на долечивание в Черкесскую городскую клиническую больницу, а сам госпиталь закрыли на «мойку», — говорится в сообщении. Всего в Карачаево-Черкесии развернуто 600 ковидных коек в госпиталях, созданных на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы, Черкесской городской клинической больницы и Усть-Джегутинской ЦРБ. Свободными остаются в настоящее время 24% мест.