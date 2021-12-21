Белград, , 19:41 — REGNUM Создание единого рынка труда между Сербией, Северной Македонией и Албанией имеет смысл только с точки зрения того, что сербская рабочая сила мигрирует на Запад, и поэтому Сербии придется импортировать рабочих. Об этом ИА REGNUM заявил сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Сербия и Косово Gajmar

Так Гайич прокомментировал содержание соглашения о свободном доступе к рынку труда в регионе Западных Балкан, которое 21 декабря в Тиране подписали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Зоран Заев.