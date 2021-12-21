Эксперт: Вучич делает из Сербии албанскую колонию
Белград, 21 декабря, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Создание единого рынка труда между Сербией, Северной Македонией и Албанией имеет смысл только с точки зрения того, что сербская рабочая сила мигрирует на Запад, и поэтому Сербии придется импортировать рабочих. Об этом ИА REGNUM заявил сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.
Gajmar
Сербия и Косово
Так Гайич прокомментировал содержание соглашения о свободном доступе к рынку труда в регионе Западных Балкан, которое 21 декабря в Тиране подписали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Зоран Заев.
Зарплаты в Албании ниже, чем в Сербии, хотя и в Сербии они более чем скромные. Сербская рабочая сила мигрирует на Запад, а для албанцев здесь открывается перспектива. В Сербии довольно много площадок для отмывания денег, таких, как «Белград на воде» (современный комплекс деловых и жилых зданий в центре Белграда — ИА REGNUM). Эти строительные площадки нуждаются в рабочих, а сербские рабочие все в нашем колониальном центре — в Германии. Сербские власти в таких условиях будут импортировать рабочую силу из Албании. Я не против албанцев, пускай работают люди и зарабатывают на хлеб. Но Вучич из Сербии постепенно делает албанскую колонию, и это удручает.