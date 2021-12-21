Мурманск, 21 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Мурманской области введение медсертификатов о вакцинации помогло нарастить темпы прививочной кампании. Об этом в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Мы очень аккуратно относились к смягчению ограничений и очень жёстко контролировали масочный режим на транспорте и в закрытых общественных пространствах. Это также сдержало рост заболеваемости в осенний период. Мы также ввели QR-коды, это позволило нам нарастить темпы вакцинации, и сегодня мы занимаем третье место по стране. Коллективный иммунитет в регионе составляет 72%, по этой цифре мы входим в десятку лучших субъектов», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред Гуцанобратил внимание губернатора Вологодчины на недостаточно высокие темпы вакцинации.