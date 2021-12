Лондон, , 21:20 — REGNUM Билли Конвей, наиболее известный как давний барабанщик альт-рок-группы 1990-х Morphine, скончался в возрасте 65 лет. Об этом 21 декабря сообщил портал Rolling Stone.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Об этом Rolling Stone сообщил друг и коллега по группе Джеффри Фуко, с которым Конвей гастролировал дуэтом с 2013 года. Он сказал, что Конвей скончался в воскресенье, 19 декабря, из-за осложнений, связанных с его длительной борьбой с раком.«Билли Конвей был одним из лучших барабанщиков Америки второй половины ХХ века», — сказал Фуко в заявлении для Rolling Stone. «С его сверхъестественной чувствительностью, его преданностью простоте и сдержанности, а также невероятной духовной силой, он играл песню, а не на инструменте. Когда он играл, он был невторим. В музыке он воплощал свою свирепую любовь».

Конвей присоединился к Morphine в 1991 году. Первоначально он был нанят в качестве временной замены Джерома Дюпри, который ушел по состоянию здоровья. Конвей исполнил две песни с дебютной пластинки группы: You Speak My Language и You Look Like Rain. Он и Дюпри также разделили обязанности барабанщика на втором альбоме Cure For Pain 1993 года, Конвей сыграл на трех из 11 его треков.

Читайте ранее в этом сюжете: Вокалист Bastille принял участие в записи музыки для Льюиса Капальди