Лондон, 21 декабря, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Билли Конвей, наиболее известный как давний барабанщик альт-рок-группы 1990-х Morphine, скончался в возрасте 65 лет. Об этом 21 декабря сообщил портал Rolling Stone.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Об этом Rolling Stone сообщил друг и коллега по группе Джеффри Фуко, с которым Конвей гастролировал дуэтом с 2013 года. Он сказал, что Конвей скончался в воскресенье, 19 декабря, из-за осложнений, связанных с его длительной борьбой с раком.«Билли Конвей был одним из лучших барабанщиков Америки второй половины ХХ века», — сказал Фуко в заявлении для Rolling Stone. «С его сверхъестественной чувствительностью, его преданностью простоте и сдержанности, а также невероятной духовной силой, он играл песню, а не на инструменте. Когда он играл, он был невторим. В музыке он воплощал свою свирепую любовь».

Конвей присоединился к Morphine в 1991 году. Первоначально он был нанят в качестве временной замены Джерома Дюпри, который ушел по состоянию здоровья. Конвей исполнил две песни с дебютной пластинки группы: You Speak My Language и You Look Like Rain. Он и Дюпри также разделили обязанности барабанщика на втором альбоме Cure For Pain 1993 года, Конвей сыграл на трех из 11 его треков.