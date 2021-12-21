Тюмень, 21 декабря, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Тюменская область к 2022 году будет обеспечена необходимым количеством приютов для размещения животных без владельцев. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в ходе прямой линии 21 декабря.

Информационный центр правительства Тюменской области В приюте для бездомных животных

В 2021 году муниципальные приюты для животных были созданы в Ишиме и Ялуторовске. Аналогичные учреждения для бездомных животных уже существуют в Тобольске и Тюмени. В 2022 году все четыре приюта начнут функционировать в статусе межмуниципальных, то есть будут обеспечивать содержание животных, отловленных не только на территории городов, где они расположены, но в и ближайших сельских поселениях.

«Регион будет обеспечен необходимым количеством приютов для размещения животных без владельцев с учетом требований действующего законодательства», — заверил Александр Моор.