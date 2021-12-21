Москва, 21 декабря, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Блогер Рахим Абрамов (Rakhim) опубликовал в личном TikTok-аккаунте ролик с участием актёра Тома Фелтона. Об этом 21 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с YouTube Том Фелтон

За сутки видео посмотрели более 16 млн раз — 3,7 млн человек поставили ему отметку «нравится». В ролике Том Фелтон «колдует» с помощью волшебной палочки.

ИА REGNUM напоминает, что Том Фелтон стал известен благодаря роли в серии фильмов о мальчике волшебнике Гарри Поттере. Актёр сыграл Драко Малфоя.