Нью-Йорк, США, 21 декабря, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка пообещали выплатить по $100 полностью вакцинированным от COVID-19 жителям города, которые сделают дополнительную прививку до конца текущего года, сообщает 21 декабря Reuters.

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

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На фоне появления нового штамма коронавируса «Омикрон» мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о намерении обязать весь частный сектор пройти вакцинацию. При этом он пояснил, что эта мера станет «упреждающим ударом» и вступит в силу 27 декабря.

Ранее Билл де Блазио сообщил о первых выявленных случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Нью-Йорке.