Москва, 21 декабря, 2021, 19:10 — ИА Регнум. 21 декабря издание DH Les Sports сообщило, что московский «Спартак» заплатит бельгийскому «Шарлеруа» 10 миллионов евро за трансфер 24-летнего форварда сборной Ямайки по футболу Шамара Амаро Николсона.

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В текущем сезоне Шамар Николсон принял участие в семнадцати матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В семи матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 Николсон набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас.

Николсон выступает за «Шарлуруа» с 13 августа 2019 года после перехода из словенского «Дожмале» за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.