София, , 19:07 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев вручил видным болгарским деятелям культуры и искусства высокие государственные награды, 21 декабря передает Радио Болгария.

Пьер Пюви де Шаванн. Священная роща. Аллегория искусства и музы

Согласно официальной информации, высшего знака отличия — Ордена «Стара-Планина» I степени — удостоен всемирно известный болгарский хореограф и балетмейстер Хикмет Мехмедов.

Орденами святых Кирилла и Мефодия награждены дирижер и преподаватель Национальной музыкальной академии Болгарии Адриана Благоева, а также актеры театра и кино Михаил Петров и Любен Чаталов.

«Вы олицетворяете собой дух Болгарии, ее стремление к прекрасному, и пропагандируете культурные ценности Софии на мировой арене, — отметил Радев в приветственной речи. — Нынешние награды — скромная оценка вашего творчества. Желаю вам дальнейших успехов и вдохновения».

Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней соответствующие знаки отличия получат болгарские ученые, педагоги, военнослужащие, правоохранители и медики.

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