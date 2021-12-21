Подгорица, 21 декабря, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Европейская комиссия приняла решение о признании ковид-сертификатов выданных Черногорией, которые будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты, выданные в странах ЕС.

Nicolas Raymond Флаг ЕС

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Помимо Черногории, признаны сертификаты, выданные в Тайване, Тунисе, Таиланде и Уругвае.

Комиссар юстиции Дидье Рейндерс сказал, что этот год был успешным с точки зрения введения цифрового сертификата ЕС: «Шестьдесят стран и территорий на пяти континентах теперь подключены к нашей системе. Мы увидели необходимость и дополнительную ценность такого сертификата для безопасного путешествия, он будет продолжать служить и в будущем», — сказал Рейндерс.

Решение вступает в силу 22 декабря.