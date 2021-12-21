Минск, 21 декабря, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Александр Лукашенко назначил Алексея Богданова министром антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, поставив перед ним задачу создать систему госрегулирования цен. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Сейчас мы бросились в рынок. Люди жалуются часто, что у нас рост цен, высокая инфляция. Это действительно так. Рыночные отношения, так сказать. Сегодня мы поняли, что никаких рыночных отношений нет, нам подкинули эту идею из-за океана — те, у кого море денег. А если не хватает, Вы знаете, — кнопку нажал, станок включил, напечатал. Им легко быть рыночниками, — заявил белорусский лидер. — Поэтому нам они не ориентиры. Хотя мы не можем (позволить. — Прим. президентской пресс-службы) производство задушить стабильностью цен: цены назначили, производство в эти цены не вкладывается, и оно легло. Тут очень тонкая настройка и всем этим придется заниматься», — сказал Лукашенко.

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По его мнению, во времена СССР «было несколько проще, и ценообразование было стабильное», сказано в сообщении пресс-службы руководителя постсоветской республики. Лукашенко признал: «Антимонопольное регулирование — тут у нас масса проблем, как и в постсоветских республиках. Надо использовать антимонопольные рычаги для того, чтобы и как-то подвешивать цены, держать их в приемлемом диапазоне. Понимая, что у нас люди не совсем богатые, чтобы вот так вот: отпустил цены, и все будут хорошо жить, они (цены. — Прим. президентской пресс-службы) сами по себе упадут… Что-то нигде не падают. Вот сколько я наблюдаю, нигде не падают, особенно в постсоветских республиках. И так или иначе, я за Россией наблюдаю, они научились регулировать цены».

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«Через рентабельность Вы пойдете, прибыльность торговых предприятий или еще как-то, — это Ваше дело. Хотелось бы, чтобы Вы внесли и на мой уровень такие предложения, — дал указание Лукашенко. — В общем я на Вас очень рассчитываю. Это не проходная должность. Надо создать систему — вот и все. Ее пока нет».

Он отметил также: «При любых исследованиях нашего общества люди называют проблемы, которые лежат в плоскости Вашего министерства».

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