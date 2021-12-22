22 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 11:24 — REGNUM Ставропольский краевой театр кукол отметил свое 85-летие, а в качестве подарка на юбилей театр вернулся в свой дом после долгой реконструкции.

Ставропольский краевой театр кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Реконструкция театра проходила в рамках национального проекта «Культура», на ремонтно-восстановительные работы было выделено более 250 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. В здании сделали новые кабинеты, гримерные комнаты для актеров, холлы, буфет, гардеробную. Появилось современное звуковое и световое оборудование, сто сорок удобных кресел для зрителей, новая мебель, а фасад украсили витражами и колоннадой. Помимо этого, для маленьких театралов организовали игровую комнату. Для проведения интерактивных программ выделили просторное фойе и малый зал с высоким техническим оснащением. Все это позволяет театру осуществлять самые смелые творческие планы.

Комната, где хранятся костюмы и реквизит Александр Погожев © ИА REGNUM

Комната, где хранятся костюмы и реквизит Александр Погожев © ИА REGNUM Кукла в музее Ставропольского краевого театра кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Костюмеры Ставропольского краевого театра кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Звукорежиссеры Александр Погожев © ИА REGNUM Вид из комнаты звукорежиссеров Александр Погожев © ИА REGNUM

Зал для проведения мероприятий Александр Погожев © ИА REGNUM

Игровая комната для детей в Ставропольском краевом театре кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

«Отрадно, что свой юбилей Ставропольский краевой театр кукол встречает в новом современном доме, таком желанном и долгожданном. Здесь всегда царит атмосфера волшебства, которая притягивает юных театралов и их родных. Талантливые артисты умело воспитывают в своих гостях добрых и справедливых людей, прививают эстетический вкус и любознательность», — отметил в своем поздравлении глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Музей Ставропольского краевого театра кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Кукла в музее Ставропольского краевого театра кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Персонажи из сказочных постановок Александр Погожев © ИА REGNUM

Персонажи из сказочных постановок Александр Погожев © ИА REGNUM

История театра начинается с 1936 года, и все добрые традиции театра, заложенные его основателями, сохранились до настоящего времени. Директором и художественным руководителем учреждения был назначен Т. Григорович. Театр находился в Пятигорске, но создавался как передвижной. Артисты играли спектакли на различных региональных площадках. Весной 1939 года приказом краевого отдела искусств базу краевого театра кукол окончательно перевели в Ворошиловск (Ставрополь). Это был первый в городе театр кукол. Маленьким зрителям показывали «Каштанку», «Ивана-царевича», «Веселого портняжку», «Сказку о мертвой царевне», «Терем-теремок» и многое другое.

Фотография здания на стенде в музее Ставропольского краевого театра кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

В годы Великой Отечественной войны театральная труппа поддерживала дух бойцов, выступая в госпиталях и на фронте.

Газетная вырезка о Краевом театре кукол (старое название театра) на стенде в музее Ставропольского краевого театра кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Не имея собственного помещения, театр неоднократно менял места своего пребывания. Он располагался в краевой филармонии, пожарной части на Комсомольской горке, а в 1987 году занял здание Дома пионеров. С 2012 года театр кукол временно арендовал помещение Ставропольского Дворца культуры и спорта.

Фотография актеров театра кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

С 2021 года театр кукол возглавляет Ольга Яковлева, а главным режиссером является Игорь Каспаров. Труппа состоит из 20 профессиональных актеров-кукловодов. Есть собственные художественно-постановочные мастерские, где художники-бутафоры, дизайнеры и конструкторы создают новых персонажей и декорации для будущих постановок.

Ольга Яковлева, директор Ставропольского краевого театра Александр Погожев © ИА REGNUM Рабочий день в Ставропольском краевом театр кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Портреты актеров Ставропольского краевого театра кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Ирина Шевцова, интерактивный режиссер спектакля «Тайны таяния» с помощником и другом Олесей Зиновьевой Александр Погожев © ИА REGNUM

Эскизы героев к новогодней постановке «Тайны таяния» Александр Погожев © ИА REGNUM

Декорации к спектаклю Александр Погожев © ИА REGNUM

Реквизит к постановке «Колобок» Александр Погожев © ИА REGNUM

Репертуар театра кукол в настоящее время насчитывает 45 спектаклей для разной возрастной аудитории. Театр начал работать с новыми формами — появился иммерсивный беби-спектакль «Колобок. Посиделки на кухне», где в действии активно участвуют не только актеры, но и зрители. В афише появились спектакли для взрослых зрителей: «Скупой рыцарь» (А. Пушкин), «Незнайка на Луне» (Н. Носов) и «Вий» (Н. Гоголь). Театр стал полноценным местом культурного отдыха для всей семьи.

Репетиция в Ставропольском краевом театре кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Репетиция в Ставропольском краевом театре кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Репетиция в Ставропольском краевом театре кукол Александр Погожев © ИА REGNUM Репетиция в Ставропольском краевом театре кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Репетиция в Ставропольском краевом театре кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Сейчас в театре идет подготовка к рождественским каникулам, идет репетиция праздничной постановки, сотрудники украшают холл и залы, чтобы создать сказочную атмосферу для своих преданных зрителей.

Подготовка к новогоднему сезону в Ставропольском краевом театре кукол Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка к новогоднему сезону в Ставропольском краевом театре кукол Александр Погожев © ИА REGNUM