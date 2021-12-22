Александр Погожев, 22 декабря 2021, 11:24 — REGNUM Ставропольский краевой театр кукол отметил свое 85-летие, а в качестве подарка на юбилей театр вернулся в свой дом после долгой реконструкции.
Реконструкция театра проходила в рамках национального проекта «Культура», на ремонтно-восстановительные работы было выделено более 250 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. В здании сделали новые кабинеты, гримерные комнаты для актеров, холлы, буфет, гардеробную. Появилось современное звуковое и световое оборудование, сто сорок удобных кресел для зрителей, новая мебель, а фасад украсили витражами и колоннадой. Помимо этого, для маленьких театралов организовали игровую комнату. Для проведения интерактивных программ выделили просторное фойе и малый зал с высоким техническим оснащением. Все это позволяет театру осуществлять самые смелые творческие планы.
«Отрадно, что свой юбилей Ставропольский краевой театр кукол встречает в новом современном доме, таком желанном и долгожданном. Здесь всегда царит атмосфера волшебства, которая притягивает юных театралов и их родных. Талантливые артисты умело воспитывают в своих гостях добрых и справедливых людей, прививают эстетический вкус и любознательность», — отметил в своем поздравлении глава Ставрополя Иван Ульянченко.
История театра начинается с 1936 года, и все добрые традиции театра, заложенные его основателями, сохранились до настоящего времени. Директором и художественным руководителем учреждения был назначен Т. Григорович. Театр находился в Пятигорске, но создавался как передвижной. Артисты играли спектакли на различных региональных площадках. Весной 1939 года приказом краевого отдела искусств базу краевого театра кукол окончательно перевели в Ворошиловск (Ставрополь). Это был первый в городе театр кукол. Маленьким зрителям показывали «Каштанку», «Ивана-царевича», «Веселого портняжку», «Сказку о мертвой царевне», «Терем-теремок» и многое другое.
В годы Великой Отечественной войны театральная труппа поддерживала дух бойцов, выступая в госпиталях и на фронте.
Не имея собственного помещения, театр неоднократно менял места своего пребывания. Он располагался в краевой филармонии, пожарной части на Комсомольской горке, а в 1987 году занял здание Дома пионеров. С 2012 года театр кукол временно арендовал помещение Ставропольского Дворца культуры и спорта.
С 2021 года театр кукол возглавляет Ольга Яковлева, а главным режиссером является Игорь Каспаров. Труппа состоит из 20 профессиональных актеров-кукловодов. Есть собственные художественно-постановочные мастерские, где художники-бутафоры, дизайнеры и конструкторы создают новых персонажей и декорации для будущих постановок.
Репертуар театра кукол в настоящее время насчитывает 45 спектаклей для разной возрастной аудитории. Театр начал работать с новыми формами — появился иммерсивный беби-спектакль «Колобок. Посиделки на кухне», где в действии активно участвуют не только актеры, но и зрители. В афише появились спектакли для взрослых зрителей: «Скупой рыцарь» (А. Пушкин), «Незнайка на Луне» (Н. Носов) и «Вий» (Н. Гоголь). Театр стал полноценным местом культурного отдыха для всей семьи.
Сейчас в театре идет подготовка к рождественским каникулам, идет репетиция праздничной постановки, сотрудники украшают холл и залы, чтобы создать сказочную атмосферу для своих преданных зрителей.