Челябинск, , 19:01 — REGNUM В Челябинске больница заплатит женщине 500 тыс. рублей за ожог во время операции. Об этом сообщили журналистам представители облсуда.

Суд

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишет Накануне.Ru, речь идёт о городской клинической больнице № 6. В ходе хирургического вмешательства медики допустили ошибку, которая привела к ожогу третьей степени. В результате пациентке пришлось долго лечиться.

Суд первой инстанции назначил к выплате гражданке 150 тыс. рублей компенсации морального вреда. Но областной суд увеличил её размер.