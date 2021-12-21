Челябинск, 21 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В Челябинске больница заплатит женщине 500 тыс. рублей за ожог во время операции. Об этом сообщили журналистам представители облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как пишет Накануне.Ru, речь идёт о городской клинической больнице № 6. В ходе хирургического вмешательства медики допустили ошибку, которая привела к ожогу третьей степени. В результате пациентке пришлось долго лечиться.

Суд первой инстанции назначил к выплате гражданке 150 тыс. рублей компенсации морального вреда. Но областной суд увеличил её размер.