Тюмень, , 18:58 — REGNUM В Тюменской области выплаты на обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания будут проиндексированы в 2022 году на уровень инфляции. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в ходе прямой линии 21 декабря.

Младенец (сс) skimpton007

Отмечается, что данная мера соцподдержки действует в регионе для малоимущих семей.

Напомним, С 1 января 2016 года в Тюменской области перестали работать молочные кухни при поликлиниках. Вместо этого нуждающимся стали выдавать пособия на приобретение детского питания.