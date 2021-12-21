Минск, 21 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Назначив нового руководителя белорусского госкомитета по науке и технологиям, Александр Лукашенко 21 декабря подверг критике результаты деятельности ГКНТ. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Обращаясь к новому председателю госкомитета Сергею Шлычкову, руководитель постсоветской республик сказал: «Вы, наверное, знаете основные недостатки ГКНТ. Вроде бы, и программы есть, и деньги выделяются. Может быть, что-то мы и создаем. Но особого результата я не вижу. Поэтому это Ваша главная земная задача: надо достать и положить, как я говорю, на стол, чтобы видно было, что деньги потрачены и результат есть».

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«Для государства важно, чтобы Вы четко определили вместе со своими коллегами, кого Вы подберете в свою команду, направление действий — те государственные программы, которые надо поддерживать. Профинансируем их. А за Вами жесточайший контроль», — добавил Лукашенко.

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