Нью-Йорк, США, , 21:19 — REGNUM Американская поп-певица Мадонна в своих социальных сетях 21 декабря рассказала, что работала над новой музыкой в студии с музыкантами Swae Lee (настоящее имя — Халиф Браун) и Jozzy (настоящее имя — Джоселин Дональд).

Мадонна Цитата из к/ф «Тело как улика». Реж. Ули Эдель. 1993. США — Германия

Мадонна не выпускала новый материал с момента выхода альбома Madame X в 2019 гоуа. В своем новом посте в Instagram она рассказала, что пишет музыку в студии с исполнителями, которые также принимали участие в записи альбома Madame X, Swae Lee и Jozzy. В описании к публикации она написала: «Так здорово снова вернуться в студию и писать музыку… Ждите сюрприз в Новом году».

https://www.instagram.com/p/CXsE0zTrn7-/

В октябре Мадонна рассказала о своем предстоящем биографическом фильме, сообщив, что «сценарий почти закончен».

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