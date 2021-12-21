Генуя, Италия, , 18:55 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» в матче девятнадцатого тура итальянской Серии А сезона 2021/22 сыграет с «Аталантой». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

На матч назначена бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ассистенты главного судьи — Фабиано Прети и Альберто Тегони.

Команде из Бергамо не сможет помочь травмированный Робин Госенс, участие Рафаэла Толои и Йоакима Мэле остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова расстаться в 26-летним атакующим полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком, если поступит предложение в размере 16 миллионов евро. В Миранчуке заинтересован лично главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

На данный момент «Дженоа» с одной победой с десятью очками занимает восемнадцатое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта», набрав 37 очков, расположилась на четвертой позиции.