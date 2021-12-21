Вильнюс, , 18:54 — REGNUM Прибалтийские державы готовы оказывать Украине различную помощь, в том числе военную, заявил 21 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи в Каунасе со своими коллегами из Латвии и Эстонии.

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«Помощь самая разная ‑ и военная, и невоенная», — цитирует его слова интернет-портал Delfi.

Как сообщало, ранее министры обороны прибалтийских стран завили о намерении совместно развивать реактивные системы залпового огня (РСЗО) в качестве ответа на «российскую агрессию».

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