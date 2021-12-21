Москва, , 18:53 — REGNUM Госдума поручила комитету Госдумы по финрынку запросить в правительстве РФ и ЦБ информацию о причинах роста эксперта золота и оттока капитала. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, соответствующее протокольное поручение поддержала палата парламента.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается вопроса причин роста экспорта золота и увеличения оттока капитала, ничего не имеем против запросить информацию в Банке России в правительстве», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

В ходе заседания Госдумы депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание на ускоренные темпы вывоза золота из РФ в течение двух лет, «его вывозят больше, чем добывают».

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