Новосибирск, 21 декабря, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области суд вынес приговор трем бывшим членам избирательной комиссии. Собранные доказательства признаны судом достаточными, они признаны виновными в фальсификации итогов голосования, сообщили в региональном управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По данным следствия и суда, в сентябре 2020 года подсудимые, будучи членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка, сфальсифицировали бюллетени, внеся в них отметки о волеизъявлении за одного из кандидатов в депутаты на выборах депутатов совета депутатов Пешковского сельсовета Убинского района шестого созыва и депутатов совета депутатов Убинского района четвертого созыва. После чего, убедившись, что за ними никто не наблюдает, поместили бюллетени в урны для голосования. При этом избиратели в действительности избирательные бюллетени не получали и участие в голосовании не принимали. Таким образом были вброшены 77 сфальсифицированных бюллетеней.

Вину фигуранты по делу признали в полном объеме. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.