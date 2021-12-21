Таганрог, Ростовская область, , 18:51 — REGNUM В Ростовской области вспыхнул крупный пожар на складе с автомобильными покрышками. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 21 декабря.

Пожар Pixabay.com

Сообщение о пожаре на улице Социалистической в Таганроге поступило примерно в 17:36 мск. Огонь вспыхнул в двухэтажном металлическом складском помещении, где хранятся автопокрышки. По оперативным данным, огонь распространился по всей площади строения. Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте происшествия работают 53 человека и 15 единиц техники.