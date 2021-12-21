Архангельск, , 18:51 — REGNUM В новогоднюю ночь в Архангельске запустят шесть салютов. На всех точках первые залпы прозвучат одновременно — 1 января в 1.30 мск. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил мэр города Дмитрий Морев.«Фейерверк можно будет увидеть на традиционном месте — в районе площади Мира. А еще в Маймаксе у культурного центра на ул. Лесотехническая, 1/1, в Северном округе — также у культурного центра на ул. Кировская, 27. Соломбальцев приглашаем на смотровую площадку в Никольский сквер. Жителей Цигломени — к зданию культурного центра на ул. Севстрой, 2. Большую площадку для жителей Майской горки и округа Варавино-Фактория организуем у ТЦ «Макси», — сообщил мэр. Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске ожидают наплыва туристов — в некоторых гостиницахномерной фонд на время новогодних каникул забронирован уже на 100%.

Салют lumpi