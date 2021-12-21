Москва, 21 декабря, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Исполнительница Ира Смелая (Tatarka), экс-супруга солиста группы Little Big Ильи Прусикина, поделилась с подписчиками кадрами с фотосессии для журнала Playboy. Она опубликовала снимки в личном Instagram-аккаунте 21 декабря.

Скриншот с YouTube Ира Смелая (Tatarka)

По словам Смелой, фотографии для обложки издания она подарила себе на тридцатилетие. В посте певица также написала о том, чем гордится в своей жизни.

ИА REGNUM напоминает, что Ира Смелая и Илья Прусикин поженились в 2016 году — спустя три года они сообщили о разводе. У них есть общий сын Добрыня.