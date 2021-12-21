Белград, , 19:32 — REGNUM Инициатива Open Balkan — это очередной проект НАТО с целью отделить Сербию от России и Китая. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и президент Сербии Александр Вучич на встрече в формате Балканского мини-Шенгена в Охриде, ноябрь 2019 года Vlada.mk

Так Гайич прокомментировал подписание президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министрами Албании и Северной Македонии Эди Рамой и Зораном Заевым шести соглашений, направленных на дальнейшую реализацию инициативы Open Balkan 21 декабря в Тиране.

«Давайте вспомним, кто был родоначальником идеи создания единого экономического пространства Западных Балкан. Это был Алекс Сорос, который ранее лично встречался с Вучичем, с Рамой и с Заевым, а также с экс-президентом сепаратистского Косово Хашимом Тачи, пока тот не попал в Гаагскую тюрьму», — рассказал Гайич.

Эксперт напомнил, что проект, который изначально получил название «Мини-Шенген», впоследствии был переименован в Open Balkan.

«Примечательно, что на каждой встрече этой инициативы, как в Белграде, так и в Тиране, присутствовал «Атлантический совет». НАТО этим проектом напрямую связывает Сербию со странами альянса — Северной Македонией и Албанией для того, чтобы полностью избавить Белград от идеи создать какой бы то ни было союз с Россией», — заявил политолог.

По словам Гайича, созданием «Открытых Балкан» Вучич делает очередной шаг в сторону демонтажа военного нейтралитета Сербии и сближения с НАТО.

«Сербии не нужно формально вступать в НАТО, чтобы по сути стать его частью. Я напомню, что Югославия в 1952 году вступила в Балканский союз, который сильно напоминал инициативу Open Balkan, только он был намного больше. Войдя в это объединение, Сербия объединилась с членами Североатлантического альянса — Турцией и Грецией. Балканский союз развалился только потому, что эти две страны начали между собой военный конфликт. Это не меняет того факта, что территория Югославии входила в оборонительные планы НАТО в случае войны с СССР. Теперь у нас схожая ситуация. Вучич любит сравнивать себя с Тито. Какой из него Тито, такой из Open Balkan получается Балканский союз». Стеван Гайич

Эксперт подчеркнул, что продвижение инициативы Open Balkan происходит параллельно с «тихой аннексией Косово со стороны Албании».

«Премьер-министр Албании Эди Рама не скрывает, что целью его политической карьеры является объединение Косово с Албанией. Вступая в союз с Рамой, Вучич становится соучастником создания «Великой Албании» и окончательной «натоизации» Балкан», — подытожил Стеван Гайич.