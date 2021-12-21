Белград, 21 декабря 2021, 19:32 — REGNUM Инициатива Open Balkan — это очередной проект НАТО с целью отделить Сербию от России и Китая. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.
Так Гайич прокомментировал подписание президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министрами Албании и Северной Македонии Эди Рамой и Зораном Заевым шести соглашений, направленных на дальнейшую реализацию инициативы Open Balkan 21 декабря в Тиране.
«Давайте вспомним, кто был родоначальником идеи создания единого экономического пространства Западных Балкан. Это был Алекс Сорос, который ранее лично встречался с Вучичем, с Рамой и с Заевым, а также с экс-президентом сепаратистского Косово Хашимом Тачи, пока тот не попал в Гаагскую тюрьму», — рассказал Гайич.
Эксперт напомнил, что проект, который изначально получил название «Мини-Шенген», впоследствии был переименован в Open Balkan.
«Примечательно, что на каждой встрече этой инициативы, как в Белграде, так и в Тиране, присутствовал «Атлантический совет». НАТО этим проектом напрямую связывает Сербию со странами альянса — Северной Македонией и Албанией для того, чтобы полностью избавить Белград от идеи создать какой бы то ни было союз с Россией», — заявил политолог.
По словам Гайича, созданием «Открытых Балкан» Вучич делает очередной шаг в сторону демонтажа военного нейтралитета Сербии и сближения с НАТО.
Эксперт подчеркнул, что продвижение инициативы Open Balkan происходит параллельно с «тихой аннексией Косово со стороны Албании».
«Премьер-министр Албании Эди Рама не скрывает, что целью его политической карьеры является объединение Косово с Албанией. Вступая в союз с Рамой, Вучич становится соучастником создания «Великой Албании» и окончательной «натоизации» Балкан», — подытожил Стеван Гайич.