Тамбов, , 18:47 — REGNUM 21 — 23 декабря по инициативе врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова организовано проведение урбанистического форума «Тамбовская область: время новых решений», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

На урбанистическом форуме в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Главная задача форума — разработка стратегии трансформации общественного пространства в интересах людей на территориях городов и районов области.

Форум проходит на площадке технопарка «Державинский». Здесь собрались ведущие архитекторы, урбанисты и другие эксперты со всей России. Они приехали в Тамбов читать лекции, участвовать в паблик-токах, а главное — разрабатывать с местными специалистами стратегию и тактику развития муниципальных образований региона.

«Мы познакомим местных экспертов с лучшими российскими практиками в сфере трансформации городов, обсудим уникальные кейсы Тамбовской области и разработаем проекты развития 21-го района уже на следующий год, — говорит советник врио главы администрации Тамбовской области Наида Исматулаева. — Мы намерены создать условия для живого диалога и инициировать городские практики, актуальные для местных сообществ и интересные профессионалам из других регионов и стран».

Среди участников форума — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, замдиректора департамента Минстроя Юлия Талалайкина, заместитель гендиректора фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов, президент делового клуба «Наследие и экономика» Дмитрий Ойнас, создатель Урбан-лаборатории в МГУ им. Ломоносова Мария Левашова, архитектор и основатель бюро Progress 88 Константин Ларин, специалист по работе с сообществами, социальной анимации и социокультурному программированию Любовь Гурарий, руководитель направления средового дизайна ТПО Pride Игорь Никонов.

Эксперты примут участие в обсуждении принципов формирования городской среды, капитализации символических ресурсов, всесезонных ландшафтов в регионах с холодным климатом. Кроме того, участники форума рассмотрят разные, в том числе неуспешные, кейсы создания общественных пространств в России. Для горожан в рамках мероприятия организованы воркшопы и мастер-классы.

По словам руководителя региона, создание удобной, благоустроенной и современной среды, максимально приспособленной для жителей, — одна из главных задач на ближайшее время.

«Мы планируем разработать новые проекты развития всех муниципалитетов Тамбовской области на следующий год и приступить к их реализации, — подчеркнул Максим Егоров. — Изменение облика и общественной атмосферы городов и сёл — один из главных путей решения проблемы оттока населения. Уверен: вместе с участниками форума мы найдем новые решения для развития Тамбовской области».