Брюссель, , 18:46 — REGNUM Уступок России со стороны НАТО по вопросу Украины никогда не будет, сообщил 21 декабря генсек альянса Йенс Столтенберг. Также не может быть компромисса по праву НАТО защищаться.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Столтенберг «НАТО никогда не пойдёт на компромисс с Россией по поводу расширения, суверенного права стран Европы, и это касается Украины, выбирать свой путь, а также праву государств НАТО защищать весь альянс».

Об этом генсек НАТО заявил после переговоров с новым румынским премьер-министром Николае Чукэ. Столтенберг также сказал, что НАТО хотело бы вести с Россией диалог, поэтому со стороны альянса последует предложение созвать в начале года заседание Совета Россия — НАТО, посвящённое в том числе и ситуации на Украине.

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