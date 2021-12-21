Сыктывкар, , 18:45 — REGNUM Жителей Вуктыла, Сосногорска и Троицко-Печорска предупредили о запуске ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк.

Фрагмент ракеты на месте падения 17.mchs.gov.ru

«В период с 23 по 24 декабря эти районы объявлены временно опасными. Жителей республики просят соблюдать осторожность и в эти дни не посещать районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя», — говорится в сообщении республиканского министерства природы.

Как сообщало ИА REGNUM, последний в 2021 году пуск российской ракеты-носителя запланирован на 27 декабря.