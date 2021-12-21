Стокгольм, 21 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Поиск новых доноров, которые будут спонсировать дальнейшую работу по созданию и актуализации Словаря Шведской академии, продолжается. В академии утверждают, что уже связались с министерством культуры Швеции и попросили о встрече. Об этом 20 декабря сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

Стоит отметить, что Словарь Шведской академии является не только самым авторитетным словарем и служит отличным помощником при изучении, практике и преподавании шведского языка, но также активно используется самими шведами, если они затрудняются в правописании или не знают, существует ли какое-либо слово.

Стоимость проекта по созданию словаря оценивается в €1,7 млн в год.

Ожидается, что словарь будет завершен в 2023 году. Первая книга, обозначенная буквой «А», была опубликована в далеком 1893 году. С тех пор филологи активно трудятся над завершением проекта.