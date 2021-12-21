Минск, 21 декабря, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Перечень граждан, подлежащих самоизоляции при контактах с инфицированными COVID-19, уточнён постановлением правительства Белоруссии №727 от 17 декабря. Согласно нововведениям, самоизоляции подлежат только граждане республики иностранные граждане и лица без гражданства, «имеющие инфекцию COVID-19».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Самоизоляция

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Самоизоляции не подлежат лица, относящиеся к «контактам первого уровня». Сведения о контактах, согласно нововведениям, теперь предоставлять не нужно.

Также исключено такое требование: «В случае ухудшения состояния здоровья (повышение температуры тела до 37 °C и выше, появление кашля, одышки, потеря обоняния и другое) необходимо обращаться за медицинской помощью».

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«Лица, получившие требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции до вступления в силу настоящего постановления, обязаны обеспечить их соблюдение до истечения срока пребывания в самоизоляции, указанного в таких требованиях», — сказано в постановлении совмина, подписанном его председателем Романом Головченко и вступившим в силу после официального опубликования.