Кальяри, Италия, , 18:42 — REGNUM 35-летний центральный защитник «Кальяри» и сборной Уругвая Диего Годин заявил о намерении покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно: «Я собираюсь покинуть «Кальяри» в январе. После многих проблем, пережитых здесь, я не вижу другого решения, кроме как уйти отсюда», — цитирует Година журналист Фабрицио Романо.

Диего Годин Ailura

В текущем сезоне Диего Годин принял участие в двенадцати матчах за «Кальяри» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Година хотело обратно подписать мадридское «Атлетико». Также появлялась информация, что в уругвайце заинтересован московский ЦСКА.

Годин покинул «Интер» и перешел в «Кальяри» 24 сентября 2020 года на правах свободного агента. Текущее соглашение футболиста с «Кальяри» рассчитано до 30 июня 2023 года.