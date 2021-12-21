Кызыл, 21 декабря, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Туве по данным на сегодня, 21 декабря, за минувшие сутки выздоровело 42 человека, в том числе девять детей. за это же время выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.

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«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 154 больных, в том числе с лабораторно-подтверждённым диагнозом — 132, детей — 11, беременных — семь. В тяжёлом состоянии находится 54 человека. К аппарату ИВЛ подключено 12 больных. В тяжёлом состоянии 56 человек», — сообщил минздрав региона.

Всего с 1 января зарегистрировано 16 624 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом.