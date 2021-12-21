Стокгольм, , 18:49 — REGNUM С 3 декабря число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на одиннадцать. Данные 21 декабря обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 242 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 263 566 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 12 681 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 698 670 человек старше 12 лет (85,2%), вторую — 7 313 144 (80,9%).

С начала пандемии в общей сложности 8141 человек получил помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.