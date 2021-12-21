Москва, 21 декабря, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о запрете пользоваться технологиями суррогатного материнства в России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

ИА REGNUM Госдума

Законопроектом, внесенным в Госдуму парламентариями во главе с Ингой Юмашевой («Единая Россия»), предлагалось ввести запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование на территории Российской Федерации такой вспомогательной репродуктивной технологии, как суррогатное материнство, а также установить случаи получения российского гражданства детьми, рожденными суррогатными матерями, в обязательном порядке.

Комитет Госдумы по вопросам семьи рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект как непроработанный. Большинство депутатов профильный комитет поддержало, законопроект отклонен.

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