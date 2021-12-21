Москва, 21 декабря, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Возможность проведения нового саммита в нормандском формате зависит от реальных шагов Украины в выполнении Минских соглашений, сообщил 21 декабря президент России Владимир Путин своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон — не де Голль

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что президенты России и Франции провели телефонные переговоры.

Путин и Макрон обсудили проект российских инициатив о гарантиях безопасности.

Кроме того, главы государств выразили удовлетворение стабилизацией обстановки в Карабахе, а также, по инициативе французского президент, обсудили ситуацию в Мали.

Также Владимир Путин поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с днём рождения.