Путин пояснил «новорожденному» Макрону перспективы «нормандской встречи»
Москва, 21 декабря, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Возможность проведения нового саммита в нормандском формате зависит от реальных шагов Украины в выполнении Минских соглашений, сообщил 21 декабря президент России Владимир Путин своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Макрон — не де Голль
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что президенты России и Франции провели телефонные переговоры.
Путин и Макрон обсудили проект российских инициатив о гарантиях безопасности.
Кроме того, главы государств выразили удовлетворение стабилизацией обстановки в Карабахе, а также, по инициативе французского президент, обсудили ситуацию в Мали.
Также Владимир Путин поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с днём рождения.