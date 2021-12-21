Стокгольм, 21 декабря, 2021, 18:49 — ИА Регнум. 21 декабря «Умеренные» направили жалобу в Конституционный комитет риксдага, в которой попросили орган расследовать действия премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон в свете ее выступления на заседании Европейского совета. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Pixabay.com Флаг Швеции

По мнению лидера фракции «Умеренных» Тубиаса Билльстрёма, за чей подписью была послана жалоба, Андерссон проигнорировала мнение риксдага. Большинство в комиссии риксдага по Евросоюзу выступает за то, чтобы позиции Швеции на саммите ЕС заключалась в том, что атомная энергетика должна быть классифицирована как «устойчивое» средство производство энергии.

Однако Андеррсон во время общения со своими коллегами указала, что большинство в комиссии, которая поручила ей занять определенную позицию, состоит из «Умеренных», «Шведских демократов», «Либералов» и «Христианских демократов». При этом она отметила, что эти партии не представляют большинство шведских избирателей. Таким образом, считает Билльстрём, Андерссон ввела в заблуждение европейских лидеров.