Нью-Йорк, США, 21 декабря, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Американская инди-рок певица Clairo (настоящее имя — Клэр Коттрилл) в своих социальных сетях 21 декабря объявила, что ее январский тур по Великобритании и Европе был перенесен на сентябрь 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В следующем месяце Clairo должна была отправиться в турне по Великобритании и Европе в поддержку своего второго альбома Sling, но из-за текущей ситуации с новым штаммом коронавируса «Омикрон» певица сообщила, что концерты были отложены до сентября 2022 года.

https://www.instagram.com/p/CXtieegpFoE/

В своем Instagram-аккаунте Clairo написала: «Я ненавижу это делать, но мы решили перенести предстоящий январский тур. Как бы сильно мы ни хотели вернуться к концертам безопасность каждого гораздо важнее, и я надеюсь, вы понимаете это».