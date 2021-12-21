Минск, , 18:36 — REGNUM Закон №133-З от 14 декабря 2021 года об изменении Уголовного кодекса опубликован в Белоруссии на Национальном правовом интернет-портале. Документ вносит изменения с статью 361 УК и предусматривает уголовную ответственность за «призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно нововведениям, ч.1. ст. 361 УК изложили в такой редакции: «Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Республики Беларусь, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступления — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет».

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«Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступления — наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет», — сказано в ч.2 ст.361 УК.

Третья часть этой же статьи предусматривает ответственность за действия, предусмотренные предыдущими двумя частями ст.361, «совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо повлекшие тяжкие последствия. Такие действия «наказываются лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет».

Документ принят Палатой представителей Национального собрания 9 ноября и одобрен Советом Республики 29 ноября, подписан Александром Лукашенко и вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.