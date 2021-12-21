Кемерово, , 18:35 — REGNUM Из Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского сегодня, 21 декабря, на амбулаторное наблюдение выписали горноспасателя Александра Заковряшина. Это был последний пострадавший во время аварии в шахте «Листвяжная», остававшийся в стационаре, сообщили в правительстве региона.

Александр Заковряшин выписан из больницы Администрация правительства Кемеровской области

По словам заведующего отделением острых отравлений Константина Сиворонова, здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает.

«Через три месяца ему рекомендовано пройти диспансеризацию для контроля состояния здоровья», — уточнил Сиворонов.

Кроме того, на амбулаторном лечении находятся 29 пациентов (17 шахтёров и 12 спасателей). Сняты с наблюдения 77 пациентов (43 шахтёра и 34 спасателя).

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Заковряшин считался погибшим. Но спустя сутки он сам вышел к спасателям.

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