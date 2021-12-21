Москва, , 18:34 — REGNUM Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Украины к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией, показывает неглубокую проработку генсеком НАТО инициатив Москвы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не предлагали «меню a la carte» для выбора переговорных позиций. Проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО носит комплексный характер. И его статья 6 прямо гласит: «Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств», — обратил внимание Слуцкий.

Если генсек НАТО не лукавит, говоря о готовности вести диалог с Москвой и созвать в январе Совет Россия-НАТО, он не может продолжать использовать прежнюю риторику и игнорировать российские «красные линии», рассуждает парламентарий.

«Президент Владимир Путин сегодня четко и ясно послал все сигналы: Россию не устроят попытки «заболтать» этот вопрос, нужен «ясный, исчерпывающий ответ», — подчеркнул он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) награжден медалью «За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ».

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