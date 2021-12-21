Москва, 21 декабря, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Украины к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией, показывает неглубокую проработку генсеком НАТО инициатив Москвы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Мы не предлагали «меню a la carte» для выбора переговорных позиций. Проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО носит комплексный характер. И его статья 6 прямо гласит: «Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств», — обратил внимание Слуцкий.

Если генсек НАТО не лукавит, говоря о готовности вести диалог с Москвой и созвать в январе Совет Россия-НАТО, он не может продолжать использовать прежнюю риторику и игнорировать российские «красные линии», рассуждает парламентарий.

«Президент Владимир Путин сегодня четко и ясно послал все сигналы: Россию не устроят попытки «заболтать» этот вопрос, нужен «ясный, исчерпывающий ответ», — подчеркнул он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) награжден медалью «За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ».

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