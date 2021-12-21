Вашингтон, 21 декабря 2021, 18:53 — REGNUM США выделят семи международным группам здравоохранения $580 млн на борьбу с COVID-19, сообщает 21 декабря Reuters со ссылкой на государственного секретаря Энтони Блинкена.
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Среди прочих деньги получат Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН.
Ранее Вашингтон пообещал выделить $474 миллиона на оказание гуманитарной помощи Афганистану.
Помимо этого, Соединённые Штаты намерены предоставить Афганистану миллион доз вакцины от коронавируса через международный механизм распределения вакцины COVAX.
В результате этого общее количество вакцины, переданной США Афганистану, достигнет 4,3 миллиона доз.