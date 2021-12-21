Краснодар, 21 декабря, 2021, 18:31 — ИА Регнум. 21 декабря журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Краснодар» и «Буде-Глимт» согласовали трансфер 21-летнего норвежского нападающего Эрика Ботейма. В ближайшее время футболист завершит прохождение медицинского обследования.

ФК «Краснодар»

В текущем сезоне Эрик Ботейм принял участие в двенадцати матчах Лиги Конференций УЕФА 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В Элитсерии 2021 нападающий записал на свой счет 15+3 очков по системе гол+пас.

Ботейм выступает за «Буде-Глимт» с 17 февраля 2021 года после ухода из «Русенборга» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портал transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.