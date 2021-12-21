Москва, 21 декабря, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Закон о продлении на год заморозки накопительной части пенсии в России подписал президент страны Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2022 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», — говорится в документе.

Напомним, заморозка накопительной части пенсий в России действует с 2014 года. Её вводили как меру временную.