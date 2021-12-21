Ярославль, , 18:56 — REGNUM Для медицинской службы управления МВД Ярославской области открыли новый корпус. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стационар нового корпуса медсанчасти УМВД России по Ярославской области

Ранее все подразделения Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), — оперативный отдел, бактериологическая и санитарно-гигиеническая лаборатории располагались в отдельных помещениях вдалеке от медсанчасти.

«Это создавало сложности в решении возложенных задач по профилактике профессиональных и инфекционных заболеваний, в осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора за объектами органов внутренних дел Ярославской области, в проведении противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, что особенно актуально в настоящее время», — говорится в сообщении, размещённом на сайте МВД.

В новом корпусе будут располагаться ЦГСЭН, военно-врачебная комиссия, аптека, дневной стационар и кабинеты физиотерапевтического отделения. Количество коек в стационаре увеличено с 15 до 22, пациентам будут оказывать помощь сразу по трём профилям — терапии, неврологии и мануальной терапии. Для больных оборудовали процедурный кабинет, зал физкультуры, кабинеты массажа и мануальной терапии, помещение для приёма пищи. Благодаря этому полицейские, их семьи и пенсионеры органов внутренних дел смогут получать врачебную помощь без полной госпитализации.